El nuevo fail de Daniela Castro: Se echa accidentalmente Viadil en los ojos

Daniela Castro partió mal el año siendo la protagonista de una polémica en redes sociales por sus negativos dichos sobre el Body Positive, desatando una ola de críticas que incluso traspasó las fronteras de Instagram y se convirtió en una masacre en Twitter.

La influencer recién se está recuperando de ese caos cuando ahora sufrió un "horrible" accidente doméstico.

Por medio de sus historias de Instagram contó cómo se dio el suceso: "Desperté súper tarde porque necesitaba dormir y me tomé una pastilla para dormir. Y ayer, estaba tan cansada que me eché Viadil en los ojos, en vez de gotitas para los ojos. Así que tenía los ojos irritados".

"La conclusión a la que llegamos es que ‘yo no quería ver más comentarios’, así que me puse Viadil Forte en los ojos", dijo Castro ya en tono de broma y medianamente recuperada de lo que pasó el fin de semana.

El medicamento conocido como Viadil es un antiespasmódico destinado al tratamiento de síndromes viscerales, agudos o crónicos, cuyo principal componente es el espasmo de la musculatura lisa. Además del tratamiento sintomático de las náuseas y vómitos. Principalmente se asocia como una solución para los dolores estomacales.

Luego, Daniela continuó contando que "la cosa es que nunca me di cuenta. Yo me eché las gotitas, aparte me las tengo que echar acá -en el lagrimal-, porque me da miedo echarme las gotitas directo en el ojo".

"Dicen que cuando las gotas te están haciendo efecto, te arden. Entonces yo estaba así: ‘oooh, esto arde caleta. Va bien, funcionan las gotitas. Tengo la cagá en los ojos’. De repente, estaba así borroso, no veía nada, y veo Viadil Forte. ¡Me puse Viadil! Fue horrible", exclamó la ex Masterchef Chile.

"Esa es mi experiencia de echarme Viadil en los ojos. No lo hagan, por favor. No se echen Viadil, menos cuando es Viadil Forte", concluyó Daniela entre risas nerviosas.

Daniela Castro con los ojos evidentemente irritados por echarse Viadil.