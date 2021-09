La reconocida modelo y presentadora argentina Carolina 'Pampita' Ardohain reaccionó tras ser consultada sobre el supuesto affair entre el actor nacional Benjamín Vicuña y Luciana Salazar, tras su separación de Eugenia China Suárez.

Sobre la situación, su ex pareja y madre de cuatro de sus hijos fue consultada por el medio trasandino Los Ángeles de la Mañana en donde señaló: “Ya saben que no hablo del tema. No tengo nada que decir. Hasta luego", fueron las palabras de Pampita.

“No me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje. Saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco. No son mis temas”.

Recordemos que hace algunos días en el programa El show de los escandalones vincularon al actor chileno con la ex reina del Festival de Viña del Mar, ya que aseguraron que los vieron cenando juntos.

El animador del espacio, Rodrigo Lussich, señaló que "Benjamín Vicuña pegoteado, como una especie de lapa, como una especie de moco, como un abrojo".

"Él le hablaba y le estaba encima, toda la velada, enloquecido con ella. La pareja menos pensada de Benjamín Vicuña, en depresión, pero siempre buscando qué hacer porque tiene que alimentar la rata".

Tras la separación de la actriz trasandina China Suárez hace algunas semanas, ambos intérpretes han sido involucrados románticamente con distintas personas, sin embargo, ambos han desmentido los rumores.