Pamela Díaz habla sobre la filtración del vídeo prohibido de Primer Plano: "Me echaron con guardias"

Pamela Díaz estuvo invitada hace algunos días al programa que conduce Martín Cárcamo "De tú a tú" en Canal 13, en donde se refirió a uno del los episodios más polémicos que ha tenido su carrera: La filtración del vídeo de Primer Plano.

En la grabación, que se viralizó hace más de una década, los integrantes, del ahora extinto Programa de CHV, Jordi Castell, Francisca García-Huidobro, Julian Elfenbein y La Fiera, se referían en groseros términos a su también compañera Carola Julio. Esto ocasionó que el panel tuviese que pedirle disculpas publicas a Carola por lo sucedido, mientras que la panelista del Me Late fue despedida.

"El vídeo se grabo en mi celular, lo muestro en pauta adelante de Carola, pasa un año y esto fue grabado en enero y en diciembre, a mi me estaba yendo muy bien, estaba en mi mejor momento y me llaman de Mega, de Canal 13, por mucho más lucas para irme al canal. y una semana antes sale el video. Y Mega me dice 'no muchas gracias' y Mega también".

Sobre como se filtró señaló "Manuel (Neira) el me había regalado celulares cuando venia de afuera, esos celulares bonito, como con relojes, y yo deje ese celular botao porque me gusto otro, y el va vender ese celular, se lo pasa a un gallo que vendía celulares. Yo nunca le dije que había un vídeo en ese celular entonces cuando lo vende, el gallo se hizo el vivito y comenzó a enviar ese video a todos lados y se viralizó".

Tras la filtración del vídeo, la fiera fue despedida de CHV. "Me echaron con guardias" reveló.