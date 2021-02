Pamela Díaz habla sobre la participación que tuvo Carola de Moras de su salida de CHV

La Fiera nuevamente recordó la mala relación que tiene con la animadora del Festival de Viña y la participación que tuvo ella en su despido de Chilevisión.

En la última emisión del programa Me Late, los panelistas estaban analizando la salida de Jordi Castell de la revista Velvet y el supuesto vetó que habría ejercido Carola de Moras para evitar que Fran García-Huidobro sea su reemplazante mientras ella esta de vacaciones.

Sobre esto, Pamela Díaz desempolvó la compleja relación que ambas mantenían mientras compartían la pantalla del matinal de CHV. "A mi lo que me parece feo de la Carola de Moras, es que yo llevo harto tiempo diciendo cosas negativas de ella y al final era como 'que se calle Pamela Díaz' claro, porque ella estaba en una posición mucho mejor que la mía, que se lo gano sin duda, cuando estaba en el festival de Viña, que animaba después el matinal, yo era siempre como deslenguada, entonces yo sentía que a mi no se me escuchaba mucho y cuando yo pedía algo era como 'ya, tranquila'". indicó.

"Cuando yo comente el tema que es la mala copia de la Tonka Tomicic, a mi se me sacó del canal. A mi me dijeron que yo no podría entrar al canal si no era con apoderado, como si fuera una cabra chica". Recordó Díaz.

Acerca del momento en donde se le informa que no seguirá en el canal señaló "cuando voy a reunión y yo le digo a los ejecutivos que hoy ya no están, 'yo de aquí me voy, no tengo ningún problema porque sé que mis actos tienen consecuencias". La fiera señaló que solamente quería saber los motivos del porque la sacaban del espacio si era decisión del canal o la animadora del Festival había pedido que la saquen.

Los ejecutivos le aseguran que fue por sus dichos, sin embargo horas después la llama uno de los ejecutivos que según Díaz le señala "'efectivamente Carola de Moras dijo que no correspondía y que o eras tu o ella' y a mi me echaron del canal".

