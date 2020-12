Pamela Díaz recuerda su mala relación con Carolina de Moras en el Matinal: "El Rafa tiritaba"

La fiera fue la nueva invitada al programa que conduce Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez todos los viernes a través de Instagram, donde fiel a su estilo aprovechó la ocasión para hablar sobre su salida de CHV y la mala relación que tenía con la animadora del Festival de Viña, Carolina de Moras.

“Con la Carola de Moras también me echaron cagando”, señaló el nuevo rostro de TV+, a lo que Nacho le comentó a Díaz que ella quería que la sacaran del canal.

"Yo no quería estar en el matinal, yo quería estar solo en la noche es nuestra y pedí que me sacaran durante seis meses y no me hicieron caso" a los que García-Huidobro respondió ¿Y porqué solo en la nuestra? ¿te dejaba agotada Jean Phillipe en esa época ya?. causando la risa de los presentes.

A lo que la ex participante de Pareja Perfecta respondió que “en el matinal yo no lo pasaba bien con la Carola, nos llevábamos muy mal, entonces era como... pa’ mí no existía y yo menos pa’ ella, entonces no nos saludábamos, el Rafa estaba incómodo, el Rafa tiritaba poh hueon”,

Nacho Gutiérrez indicó que Pamela tuvo su deseo, pero sin goce de sueldo, a lo que Díaz contestó que "ese mismo día que dije eso de que la Carola era la mala copia de la Tonka. Igual me desubique"

La Fran también agregó que ella igual tuvo un problema con el canal cuando eligió a la Tonka como la mejor vestida en vez de Carola durante el Festival.