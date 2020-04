Carola de Moras dispara con todo: "La tele no paga la decencia, castiga al empeñoso, premia al insolente, al más agresivo"

Durante sus años en televisión, Carola de Moras no lo ha pasado muy bien. Las críticas de sectores de la farándula por no querer caer en el juego le han costado una serie de malos ratos, pero no han opacado sus logros.

En conversación con Jordi Castell en El Aperitivo, programa a través del Instagram @revista_velvet, la animadora disparó con todo contra el mundo de la pantalla chica. “En la tele no engancho. Tengo mis amigos del sur de cuando tenía tres años, mi casa, mi hija, no ando haciendo amistades por la tele y eso cae mal”.

Como si fuera poco, de Moras señaló que en TV se valora más una persona deslenguada que una que quiere hacer bien su trabajo. “La tele no paga la decencia, ser gente, sino que castiga al empeñoso, premia al insolente, premia al vulgar, al más agresivo”.

La modelo también explicó que toma cierta distancia de las redes sociales, donde la gente ha llegado tanto a aplaudirla como criticarla. “Decidí no mirar más, tanta odiosidad en el Twitter me da lata y hay una odiosidad generalizada, uno tiene que ser sano de cabeza”.

A tanto llega su alejamiento de internet que lo graficó de esta manera: “En el whatsapp no veo ni la hora que se conecta la gente y trato de no pescar tanto mi teléfono”.

Carola de Moras cuenta con una trayectoria de peso en televisión, donde ha compartido set con animadores como Felipe Camiroaga y hasta ha sido parte del Viña del Mar, donde trabajó junto a Rafael Araneda.