Pailita es uno de los cantantes más famosos del género urbano chileno. A pesar de que la fama brinda oportunidades, muchas veces puede jugar en contra, y así ha sido para el intérprete de Parcera. Tras lo sucedido con el chiste de Fabrizio Copano sobre el chiste con su madre, el artista dio a conocer en sus redes sociales que ha deseado morirse. Revisa a continuación lo sucedido.

Pailita confiesa pensar en suicidio por bromas sobre su mamá

Pailita es un destacado cantante chileno que ha crecido rápidamente su carrera musical con grandes éxitos como Ultra Solo y más. Sin embargo, no se siente bien psicológicamente por las contantes bromas sobre su mamá, las cuales son bastante sensibles.

En sus redes sociales publicó lo siguiente.

“El único que juzga es Dios y yo nunca le he obrado mal como para recibir tanto odio. He tenido un año de mierda”, indicó.

“Llevan un año haciéndome bullying cibernético con lo de mi mamá y no saben que yo me quise matar varias veces por eso, no es fácil llevar todo esto. La mente muchas veces te juega en contra. Todos nos equivocamos y esta vez me tocó a mí”, agregó.

El enojo por la broma de Fabrizio Copano en el Festival de Viña 2023

El comediante Fabrizio Copano habría hecho enojar al cantante cuando, en su rutina, indicó: “¿Han cachado que los demás (artistas) son como más brígidos? Los demás agarrándose minas y él a su mamá”.

Luego de haber dicho eso, el cantante habría querido golpear al humorista.

Durante una conversación con The Clinic, el actor Gonzalo Valenzuela, señaló que esa noche él mismo habló con Pailita sobre el tema, cuando lo vio enojado por lo que había ocurrido.

“Le dije ‘compadre, estai empezando. De estas van a venir mil más. Y tenís que aprender hueón, a tener cuero de chancho y reírte y toda la huevada’. Pero son cabros que están empezando”, expuso.