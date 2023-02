El Festival de Viña del Mar se deslumbró este año 2023. Con una exitosa edición 62°, el certamen de Ciudad Jardín logró cautivar a las audiencias de distintas edades, sobre todo de la juventud, y brindó espacio para artistas jóvenes que están en el comienzo de consolidar su carrera musical. Por otro lado, también hubo momentos incómodos, como la molestia de Pailita con el humorista Fabrizio Copano quién lo molestó durante su rutina sobre su nombre y el incidente con su madre. Descubre lo sucedido por la voz de Gonzalo Valenzuela quien comentó el suceso.

Gonzalo Valenzuela afirma enojo de Pailita con Copano por chistes

Durante una conversación con The Clinic, el actor abordó su paso como jurado del certamen viñamarino, su porvenir y también el casi pleito entre Copano y Pailita.

Cuando fue consultado sobre si le molestó el chiste como mal actor, dijo que no, pero sí a Pailita cuando Copano se río de su nombre y por el hecho con su madre.

“No, hueón, me cagué de la risa. Copano es un genio. Pasó una situación que no se relaciona tanto conmigo, y que, en un minuto, no sé si hablar esto, porque debería hablarlo con él, cachai… Pasó una hueá con el Pailita, que quedó muy molesto. Yo hablé con el Pailita, lo encerré en el baño, porque estaba súper molesto y le dije: “Compadre, estai empezando. De estas van a venir mil más. Y tenís que aprender, hueón, a tener cuero de chancho y reírte y toda la hueá “. Pero son cabros que están empezando y que es súper personal para ellos”.

“Estaba molesto el hueón. Después me encontré a Copano anoche y me acerqué a decirle. Pero no era el momento tampoco, porque estaban todos en la media celebración, obviamente y merecida, pero fui a decirle, porque estaban los cabros allá mismo y había una tensión. Entonces fui a decirle “ojo, porque a este hueón le molestó”.

Así es, pareciera que sucedieron muchas cosas en la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023.