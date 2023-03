Este domingo 12 de marzo se vivirá una nueva edición de los Oscar, donde una de las películas que está nominada y busca triunfar es The Whale, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Brendan Fraser, Sadie Sink y Hong Chau.

¡Atención! A continuación hay spoilers de The Whale. Si aún no la has visto o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

The Whale: Una historia donde los actores son los que brillan

La Ballena, o The Whale, sigue la historia de Charlie (Brendan Fraser). Un profesor universitario que vive una potente obesidad y está enclaustrado en su departamento al cuidado de su mejor amiga y enfermera, Liz (Hong Chau).

Al enterarse de que le queda poco de vida, decide retomar la relación con su hija adolescente, Ellie (Sadie Sink). Claro que no todo es fácil, no por su condición en sí, sino por el odio y rencor que generó en ella tras separarse de su madre y alejarse.

Una historia que retrata de manera cruda las consecuencias de la obesidad, pero mucho más de la ansiedad y la depresión. La figura de los actores es lejos lo más potente, con Brendan Fraser logrando emocionar en cada instante y con un par de escenas desgarradoras.

Con bastantes problemas y el esfuerzo de Charlie por congeniar con su hija, su estado de salud empeora y no es hasta el final, cuando solo él logra ver la luz que hay en Ellie e intentando que ella haga lo mismo, logra entablar un lazo con ella y así, poder morir en paz sin remordimientos y confirmando lo único que le interesaba: que al menos hizo una cosa bien en su vida.

¿Podrá ganar un premio en los Oscar 2023?

Los Oscar 2023 esta vez tienen en cuenta la película de Darren Aronofsky (director de la aclamada El Cisne Negro) solo en tres categorías: Mejor Actor por Brendan Fraser, Mejor Actriz de Reparto por Hong Chau y Mejor Maquillaje y Peinado. Esta última por el increíble trabajo de caracterización de Fraser en el protagónico.

A The Whale se le ignoró en nominaciones como el guión o dirección, quizás porque la historia en sí no es tan potente como sus actuaciones. Por lo mismo son las estatuillas a los actores las que podrían destacar con esta producción, incluso pasando por alto a Sadie Sink y Samantha Morton en los roles de la hija de Charlie (Frasr) y su exesposa que también pudieron ser consideradas.

Lo cierto es que los ojos se irán a la categoría de mejor actor, donde Brendan compite casi en igualdad de condiciones con Austin Butler (Elvis), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living) y Colin Farrel (The Banshees of Inisherin).

Sin duda que la actuación de Brendan Fraser sostiene la película, causando sensaciones de tristeza, lástima y empatía; en un personaje que culturalmente y de mala manera tal como se trata en la cinta, le causa a algunos repulsión.

Pero es que no solo Fraser logra esto con su actuación de un hombre que claramente tiene todo en contra, sino enfrentando una historia con matices y donde él no es el bueno.

Ese punto es quizás el que podría jugarle en contra en los Premios, ya que vemos a un Charlie que da sensaciones de mucha empatía, pero cuesta ver al antagonista que abandonó a su hija por un hombre que se convirtió en su pareja según cuenta el guión.

Se entiende su decisión de no seguir viviendo por entenderlo como un castigo, pero también porque aceptó un destino tras un problema psicológico tras la muerte de su pareja y de la que no pudo salir.

Matices que por guión son complejos de definir, pero que en cuanto a actuación logra por el lado emocional un lazo fuerte con la audiencia, y una caracterización que no se queda en el maquillaje, sino en el esfuerzo que entrega Fraser por reflejar las consecuencias de la obesidad y más aún, las de no ser acompañado tras un momento de ansiedad y pánico.

Fraser es favorito en la premiación y solo la actuación de Butler como Elvis o la sorpresa que ha sido Colin Farrel podrían arruinarle la noche.

Tráiler de Tha Whale: