Éxito mundial fue la primera temporada de Merlina (Wednesday) en Netflix, que de la mano de Jenna Ortega y bajo la creatividad de Tim Burton, se convirtió en todo un fenómeno.

Pero este viernes se concretó lo que muchos esperaban: el anuncio oficial de que habrá una segunda temporada de la serie en la misma plataforma.

Revisa a continuación el anuncio:

El éxito de Merlina en Netflix

Con solo ocho capítulos, la serie Wednesday logró posicionarse como uno de los grandes éxitos de Netflix, a tal punto de que logró más de 340 millones de reproducciones en su primera semana, algo que solo había conseguido Stranger Things.

Por eso es que no sorprende su confirmación para una nueva temporada, esto con varios rumores en las últimas semanas en la que la plataforma de streaming no había querido confirmar la noticia.

Lo cierto es que la historia del primer año de Wednesday (Jenna Ortega) en la academia "Nevermore" terminó con un importante final en el primer año de escuela de la hija de los Adams.

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de Merlina. Si aún no lo ves y no quieres enterárte, no sigas leyendo.

En el final Merlina logra derrotar a la villana de la serie, Marylin Tornhill (Christina Ricci) y además a su novio Tyler quien fue encerrado. Claro que en los últimos segundos del capítulo final muestra que quizás escapa al transformarse en un Hyde.

Con la promesa de que volverá a la Academia, y además de que los realizadores quieren experimentar más detalles del resto de la familia, aún hay mucho que contar sobre Wednesday.

¿Tiene fecha de estreno Merlina 2?

Aún no se saben fechas y tampoco ha iniciado la producción, por lo que no sería extraño que el estreno de la segunda temporada demore hasta el 2024 o incluso finales de ese año.