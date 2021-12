No Miren Arriba | ¿De qué se trata la nueva película de Leonardo DiCaprio? ¿Es una comedia trágica?

No Miren Arriba es el gran estreno que Netflix se tenía guardado para cerrar el 2021. Se trata de lo nuevo del reconocido director Adam McKay, que cuenta con un elenco de estrellas hollywoodenses encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep. El mismo cineasta comentó de qué se trata exactamente la película, en una conferencia de prensa en la que estuvo presente RedGol, momento en que aprovechó de revelar la ideas que tenía en mente al crear la producción.

En la historia, la estudiante de astronomía Kate Dibiasky (Lawrence) y su profesor, el Dr. Randall Mindy (DiCaprio) hacen el descubrimiento de un asteroide que orbita dentro del sistema solar. El problema es que está a punto de colisionar con la Tierra. El otro problema es que a nadie parece importarle.

Resulta que alertar a la humanidad sobre la colisión fatídica de una roca del tamaño del Monte Everest se considera una noticia inconveniente, por lo que tendrán solo seis meses antes de que el asteroide haga impacto, y su misión de navegar el complicado ciclo de noticias de 24 horas y conseguir llamar la atención del público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde.

Consultados por lo que tenía en mente cuando se dispuso a hacer No Miren Arriba, Adam McKay explicó que "creo que estábamos hablando de la idea con que queríamos lidiar, este tema, la crisis climática, que es tan abrumadora e indiscutiblemente la mayor amenaza a la vida en la historia de la humanidad... Sentimos que casi era un animal atacándote".

"El asunto es que si te puedes reír, eso implica que tomas cierta distancia y eso es algo muy importante. Sientes la urgencia y sientes la tristeza, la perdida, pero también tienes sentido del humor", resaltó el cineasta.

No Miren Arriba: ¿Cuál es la principal idea de la nueva película de Netflix?

En la misma línea, el realizador sostuvo que "esa es realmente la intención con esta película. Después de lo locos que han sido los últimos cinco a diez años que todos hemos tenido alrededor del planeta, ¿acaso no sería agradable reírnos un poco de esto y sentir los otros sentimientos?".

"Así que esa fue la aproximación. Porque creemos que de alguna manera nos han pegado bastante con los debates sobre el final de los días. Algo que es totalmente legítimo cuando hablamos del cambio climático".

"Pero, sí pienso que es importante que esa gente en particular [la que habla de estos temas] se permita reír y tomar un distanciamiento. Y además es un gran elemento unificador. Porque no puedes fingir una risa. Eso no es una cosa política", advirtió McKay.

No Miren Arriba debutará este viernes 24 de diciembre en la plataforma de Netflix.