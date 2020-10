Netlfix libera trailer y anuncia fecha de estreno para el documental de BLACKPINK

Ahora que el K-Pop es un fenómeno de alcance mundial, el nombre de BLACKPINK no es desconocido para el público masivo. Por lo mismo, Netflix buscó adentrarse en el mundo el cuarteto coreano para explorar su trabajo y sus vidas en conjunto en el documental "BLACKPINK: Light Up the Sky".

La película intercala entrevistas exclusivas con imágenes inéditas de las integrantes de del grupo —Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa— en sus días de formación, antes de que se convirtieran en la sensación mundial que son ahora.

Además se muestra el proceso de grabación del próximo álbum del grupo, que retrata los altibajos de ser una banda de ídolas del K-pop y pone de manifiesto el increíble talento de sus integrantes, la base del ADN pionero de Blackpink.

BLACKPINK en una de sus masivas presentaciones que quedó registrada para el documental de Netflix.

Y no sólo, el largometraje culmina con el concierto de 2019 en Coachella, que hizo historia por ser la primera vez que un grupo femenino de K-pop pisaba el escenario de dicho festival californiano.

El documental fue dirigido por Caroline Suh, cineasta conocida por encabezar la docuserie de Netflix "Sal, grasa, ácido, calor", y se estrenará el próximo 16 de octubre en el servicio de streaming.

Revisa a continuación el trailer del documental "BLACKPINK: Light up the Sky":