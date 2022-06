En uno de los anuncios más sorpresivos de la Semana Geeked de Netflix, el servicio de streaming confirmó la alianza que forjó con el maestro del horror japonés Junji Ito, a quien reclutó para la creación de una nueva serie animé antológica inspirada por sus relatos.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre tiene proyectada su llegada al catálogo de la plataforma para el próximo año, momento en el que se verá en pantalla la adaptación de 20 de las historias más horribles del alabado autor.

En un video que se presentó para el anuncio se confirmó que al menos tres de las historias que se incluirán en la serie vendrán de sus mangas con personajes distintivos en su obra como Souichi, Tomie y The Hanging Balloons. Eso sí, aún no está claro sobre cuáles relatos en particular.

Anteriormente, el Studio Deen ya había adaptado parte de las historias del mangaka, en la serie animé Junji Ito Collection, que debutó originalmente en 2018 con 12 episodios y dos OVAs, que actualmente se encuentran disponibles en Crunchyroll.

En tanto, esta será una adaptación en paralelo a la que hará Adult Swim de Uzumaki, la que debutará en octubre próximo.

La Semana Geeked también dio cuenta de la inminente llegada de otra serie animada de Ghostbusters; desveló cómo se verá la serie animé que adaptará el videojuego Cyberpunk 2077: Edgerunners; confirmó que Anthony Hopkins estará en la próxima película que Zack Snyder, Rebel Moon; entregó un primer vistazo a Cabinet of Curiosities, la nueva serie antológica de Guillermo del Toro; proyectó lo que será la segunda temporada de Bárbaros; anunció la fecha de estreno para Sandman; estrenó un trailer y un afiche para la nueva serie de Resident Evil; reveló los impresionantes escenarios que construye para la adaptación en acción real de One Piece; presentó un adelanto de 1899, lo nuevo de los creadores de Dark; y el primer clip promocional de Wednesday, la serie que ahondará en el universo de la Familia Addams.

Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of the Macabre llegará en algún punto de 2023.