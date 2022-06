La Semana Geeked desembarcó en grande este lunes, con anuncios y adelantos de las próximas producciones de Netflix. El evento presentó un adelanto de 1899, lo nuevo de los creadores de Dark, y el primer clip promocional de Wednesday, la serie que ahondará en el universo de la Familia Addams; pero también puso fecha para el esperado estreno de la adaptación de The Sandman, de Neil Gaiman.

La producción sigue los pasos de Morfeo, el dios del sueño, y su impacto en el mundo, mientras trata de corregir los errores cósmicos y humanos que cometió durante su existencia.

El resultado es una combinación de mito moderno y fantasía oscura en la que la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan.

Tom Sturridge encabeza el elenco de la serie como "Dream, the Lord of the Dreaming"; mientras que Gwendoline Christie será "Lucifer, gobernante del infierno"; Vivienne Acheapong (The Witches) como Lucienne, "librera jefe y guardiana de confianza del mundo de los Sueños; Charles Dance (Game of Thrones) como Roderick Burgess, "un charlatán, chantajeador y mago"; Asim Chaudry será Abel y Sanjeev Bhaskar será Caín, "la primera víctima y el primer depredador"; mientras que Boyd Holbrook (Narcos, The Predator) interpretará a El Corintio, "la pesadilla fugitiva".

Sandman está basada en la galardonada serie de DC Comics escrita por Neil Gaiman, tendrá diez episodios que retratan las diversas aventuras de Sueño y debutará el próximo 5 de agosto en Netflix.