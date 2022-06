Siempre fiel a la senda del horror que lo llevó a la fama, el ganador del Oscar Guillermo del Toro ahora acaba de presentar un primer adelanto de lo que será su próxima serie en colaboración con Netflix, primeras imágenes y anuncio de elenco que llegaron de la mano del evento conocido como Semana Geeked.

Se trata de una producción de carácter antológico con 8 episodios, para la que el director de La Forma del Agua reclutó a reconocidos y destacados cineastas del género para sumergirse en una colección de nuevas y terroríficas historias.

Entre los participantes destacan los realizadores de entregas como Mandy, The Babadook, y Splice, mientras que en materia de actuación figuran nombres como Eric Andre, Sofia Boutella, Ismael Cruz Cordova, Rupert Grint, Kate Micucci y Charlyne Yi.

Cabinet of Curiosities | ¿Cuál es el reparto y los directores de la nueva serie de Guillermo del Toro?

Los destacados involucrados en la producción son:

- Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead) y Hannah Galway (Sex/Life) protagonizan un episodio escrito (basado en una historia original de Guillermo del Toro) y dirigido por Jennifer Kent (The Babadook)

- El ganador del Oscar Amadeus F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey's Black Bottom) y Luke Roberts (Ransom) aparecerán en un episodio escrito por David S. Goyer (The Dark Knight) basado en un cuento de Michael Shea, y dirigida por David Prior (El hombre vacío).

- Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) y Sebastian Roché (The Man in the High Castle) protagonizan un episodio escrito por Regina Corrado (Deadwood; The Strain) (basado en un cuento original de Guillermo del Toro); y dirigida por Guillermo Navarro (El Padrino de Harlem; Narcos).

- Crispin Glover (River's Edge) y Ben Barnes (Shadow and Bone) protagonizan un episodio escrito por Lee Patterson (Curve) (basado en un cuento de H.P. Lovecraft) y dirigido por Keith Thomas (Firestarter)

- Peter Weller (Star Trek Into Darkness) protagoniza un episodio dirigido por Panos Cosmatos (Mandy), quien también escribe junto con Aaron Stewart-Ahn.

- Mika Watkins (Origen) escribe un episodio (basado en un cuento de H.P. Lovecraft) dirigido por Catherine Hardwicke (Crepúsculo); con elenco por anunciar.

- David Hewlett (See) elegido para un episodio escrito (basado en un cuento de Henry Kuttner) y dirigido por Vincenzo Natali (Hannibal).

- Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) se desempeña como escritora de un episodio (basado en una historia corta de la autora de cómics Emily Carroll) dirigido por Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) con elenco por confirmar.

La Semana Geeked también anunció la fecha de estreno para Sandman; reveló los impresionantes escenarios que construye para la adaptación en acción real de One Piece; presentó un adelanto de 1899, lo nuevo de los creadores de Dark; y el primer clip promocional de Wednesday, la serie que ahondará en el universo de la Familia Addams.