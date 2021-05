"¿Sacaste el 10 por ciento de las AFP?": El divertido troleo del Negro Piñera a Arturo Longton

El hermano del presidente y cantante nacional Miguel "Negro" Piñera estuvo conversando a través de un live con el conocido chico reality Arturo Longton en donde conversaron sobre distintos aspectos de su vida y se produjo un divertido momento que causó la risa de los presentes.

Todo comenzó cuando el ex participante de "La Granja" señaló: "La pregunta del millón ¿tú tenis plata en la AFP?, le preguntó Arturo a Piñera. "esta es la pregunta que todo Chile quiere saber, Negro di la verdad, tenis plata en AFP?".

"La verdad, la verdad... Ni uno", respondió el hermano de Sebastián Piñera. "Porque nunca hay trabajao po' we**", le contestó entre risas el finalista de Mundos Opuestos 2.

"Y vos conchetuma..." comentó entre risas el "Negro", quien luego agregó que "en los canales, en los estelares te daban boleta de honorarios, ahí no imponen no tienes derecho a ni una wea"

Asimismo, Piñera le preguntó: “¿Sacaste el 10 por ciento de las AFP?”. a lo que el ex chico reality contestó: "No, hueón, puta nunca coticé, nunca me impuse, hueón"

"Nunca has trabajado, conch… pa que andamos con weas", enfatizó el cantante, provocando la risa descontrolada del conocido participante de programas de competencia.