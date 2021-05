Negro Piñera responde a Miguelo y da su versión sobre el quiebre: "Fue su contador el que lo estafó"

El hermano del presidente Sebastián Piñera, Miguel Negro Piñera, reaccionó ante las declaraciones que hizo su ex amigo Miguelo al programa De Tú a Tú, entre las que explicó su percepción sobre el quiebre en la amistad que antes los unía.

En el espacio de Martín Cárcamo, Miguelo explicó que "cuando estaba la época del 'Entre Negros' muy mal, yo trataba de tirarlo para arriba, me contrataron del Hotel O’Higgins para cantar. Estuve como un mes allá, dejé botado el negocio, se quedó una persona a cargo".

"Alguien falsificó unos cheques, mi firma, y cargaron en contra de mí, y me fui detenido por 3 días. Me llevaron a la cárcel de Valparaíso, me iba a quedar ahí, y esa noche me trasladaron a Santiago, hasta que se dieron cuenta que las firmas no eran mías, pero igual estuve tres días".

"Ahí me di cuenta que Calle Suecia a la cresta, nunca más estas amistades, nunca más esto", comentó Miguelo sobre lo que definió como su punto de inflexión en vida.

Casi 24 horas después de la emisión del programa, el Negro Piñera decidió reaccionar ante las declaraciones Miguelo y lo hizo a través de un audio que envió al programa Me Late, en el que entregó su versión sobre el quiebre en la amistad.

"La verdad es que yo a Miguelo le tengo un cariño enorme y, hace más de 25 años, su contador lo estafó a él y él me pidió plata prestada, era un monto bastante grande, el cual yo no tenía. Así que le dije 'negro, no tengo esa plata pa prestarte' y ahí se enojó", planteó en primer lugar.

Y luego añadió que "no tengo nada en contra de él. Le tiro toda buena onda. Fue su contador, el contador de él, que lo estafó. Abrazo muchachos y esa es la única y santa verdad".

"Le mando un abrazo grande a Miguelo", sentenció el Negro Piñera.