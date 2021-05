"Toque fondo": Miguelo cuenta la verdad sobre el quiebre con el Negro Piñera

Miguelo tuvo una sincera conversación con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, en la que se refirió particularmente al accidente que sufrió su hijo Sebastián y la relación que tuvo con el hermano del presidente Sebastián Piñera, Miguel Negro Piñera.

Miguel Esbir Barco -verdadero nombre del artista- contó que "un día me llaman al teléfono de mi oficina, y me dicen que Sebastián había tenido un accidente. Era el mes de noviembre. Ahí comenzó otra vida, otro cuento, otra historia, para todos nosotros".

El pequeño de tres años cayó a la piscina y estuvo mucho tiempo en el agua, sin que nadie se diera cuenta.

"Me quedé como un mes en el pasillo de la clínica. Tengo momentos medios borrados. Cuando abrió los ojos y me reconoció, yo estaba muy alegre, pero iba a queda con secuelas. No importa, la cosa es que está viviendo", contó Miguelo.

Llevaron al niño a Cuernavaca por mucho tiempo, en donde lo operaron de los tendones: "Fue otra etapa cuando llego a la casa. Un regimiento de gente que lo ayudaba. Fue fuerte (...) Me rebelé. ¿De qué Dios me estás hablando? Pero al que le pasó el accidente fue a él, no a ti, entonces no tengo derecho a juzgarme tanto. Y vamos saludándolo y besándolo, aprovéchalo me decía a mí mismo". Hoy, Sebastián tiene 30 años.

Miguelo en De tú a tú. (1)

La temporada de "escapismo" de Miguelo



Entonces, Cárcamo le preguntó por la forma en que la experiencia de su hijo terminó afectándolo a él y a su ex pareja de este tema. Miguel asegura que sólo "hace dos años que podemos hablar de este tema así como lo estoy hablando contigo, que nos destruyó, destruyó muchas cosas. Tuvimos que empezar vida nueva. Siempre preocupados de Sebastián. Y se vino la separación y ahí me fui".

A los tres meses del accidente de Sebastián se separaron, aunque "siempre tratando de ser lo más civilizado posible".

Y luego dio el siguiente paso, ambientó su casa en San José de Maipo, para poder llevar a su hijo y a su papá. Sin embargo, perdió su negocio porque lo dejó botado. Sus cercanos le aconsejaban que saliera porque estaba encerrado. Así fue como llegó el momento en que hizo sociedad con Negro Piñera.

"Yo estaba esperando una cosa así, porque quería escaparme. Sufrí de escapismo. Me pegué un bypass como de seis años que no era lo mío, para volver a mis valores. Toqué fondo. Mucha fiestoca que no llevaba a nada. No me la entiendo hasta ahora. Pero tenían que pasar para ser la persona que soy ahora", admitió.

Y confirma: "si poh, si ‘Entre Negros’ era todo excesos, empezando por los dueños. Los amigotes tomando gratis. Sufrí de escapismo porque no quería eso para mi vida. Quería casarme una sola vez, si yo soy lo más conservador que hay, pero no me resultó".

"Y ahí quedé pegado. Aún tengo los fantasmas con eso. De tener un compromiso nuevo", apuntó.

El quiebre entre Míguelo y el Negro Piñera



Por otro lado, explicó que "cuando estaba la época del 'Entre Negros' muy mal, yo trataba de tirarlo para arriba, me contrataron del Hotel O’Higgins para cantar. Estuve como un mes allá, dejé botado el negocio, se quedó una persona a cargo".

"Alguien falsificó unos cheques, mi firma, y cargaron en contra de mí, y me fui detenido por 3 días. Me llevaron a la cárcel de Valparaíso, me iba a quedar ahí, y esa noche me trasladaron a Santiago, hasta que se dieron cuenta que las firmas no eran mías, pero igual estuve tres días".

"Ahí me di cuenta que Calle Suecia a la cresta, nunca más estas amistades, nunca más esto", comentó Miguelo sobre lo que define como su punto de inflexión, para luego mudarse a Concón.

Detenido, estalló en llanto. "Me dio mucho que pensar (...) Fueron muchas preguntas, me sirvió de experiencia con cosas que no voy a volver a hacer. El no cuidarme, ser tan confiado", alertó.

Lo cierto es que nunca más volvió a ver al Negro Piñera: "Si nos vemos, nos vamos a saludar, pero no sé si lo abrazaría", porque ahora las prioridades son "repartir cariño como sea, que mi familia esté bien, mis hijos, mis nietos, y estar bien para poder disfrutarlos".