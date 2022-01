La situación ocurrió durante un contacto con el programa "Me Late" de TV+, cuándo Luis Sandoval, panelista del espacio, visitó la casa del músico.

El hermano del Presidente Sebastián Piñera, Miguel "Negro" Piñera, celebró el terminó del gobierno de su hermano, el cual culmina el próximo 11 de marzo.

La situación ocurrió durante un contacto con el programa "Me Late" de TV+, cuándo Luis Sandoval, panelista del espacio, visitó la casa del músico.

Mientras se referían al cambio de mando que se acerca, el cantante señaló: "Ya no le queda nada”, señaló entre risas.

En ese momento, Andrés Caniulef le consulta: “Se acaba el gobierno de tu hermano, el presidente Sebastián Piñera, de alguna manera se acaba para ti también algún tipo de restricción”.

“¡Ahora voy a ser libre una vez más! ¡Libre! ¡Libertad! ¡Libertad!“,", señaló Negro Piñera causando las risas de del panel. "El pueblo unido, papurri está contigo”, expresó.

Asimismo, señaló que no votó en las pasadas elecciones. "Perrito, no me gusta la política”, dejó en claro el intérprete", agregando sobre el presidente electo que “hay que darle una oportunidad a Boric. Yo le tengo fe. Así que cualquier cosa, cuenta conmigo perrito, llámame“, agregó entre risas.

“Boric yo te asesoró cualquier cosa papá, cuenta conmigo. Seré ministro de la Cultura de Boric”, dijo entre risas el cantante.

Revisa el momento a continuación.