Arturo Longton habla sobre su admiración por Luis Miguel: "Es una locura lo que canta"

El ex chico reality Arturo Longton estuvo presente en el programa de CHV "Podemos Hablar" en donde habló acerca de su admiración por el cantante mexicano Luis Miguel.

Confesó que ha ido a todos los eventos que el "Sol de México" ha realizado en Chile. "He ido a todos sus conciertos, desde el año 1994 que estuvo en el Festival de Viña, que ha sido uno de los mejores festivales de la historia, cuando estuvo Miguel Bosé y Alejandro Sanz. De ahí hasta el 2012 que estuvo en la Quinta Vergara, fui a todos sus conciertos", reveló.

Señaló que para uno de sus conciertos, instó a su hermano Andrés a que lo acompañe a pesar de que al ex Mundos Opuestos no era fan del artista. "Le dije, si tú lo ves en vivo te aseguro que te vas a rendir a sus pies. Luis Miguel tiene una energía, tiene un carisma, es super potente lo que él genera. Entonces, yo quería que mi hermano lo viviera, porque mi hermano siempre se burlaba. En un momento, en el concierto yo estaba con chaqueta y camisa blanca, con mi hermano y mi mamá bailando en primera fila. De repente, Luis Miguel hace así (un gesto) y yo como que me urgí, como que me puse nervioso. Mi hermano me dice '¡cuénta esa we+, porque es verdad que te miró y te pusiste nervioso!'",

"Es una locura lo que canta. En verdad es muy muy potente. (...) No puede tener tanto talento una persona y acompañado de tanta facha. ¿Cómo puedes brillar tanto en la vida? El Luis Miguel de los veinte no tiene parámetro, me quedo corto", destacó.