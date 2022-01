Naya Fácil ha sido foco de atención durante toda la jornada de este martes, después de que se viralizaran videos en redes sociales que la muestran prácticamente activando su modo bélico y enfrentándose a combos con la que supuestamente es una ex amiga.

Dentro de lo confuso del incidente, lo que ha transcendido es que en los clips virales se ve Almendra, una mujer ex integrante del club de fans de Naya Fácil, discutiendo con la influencer y otra amiga, quien es identificada como Tiare.

"Jamás me ha robado, mentirosa, tienes envidia porque tenemos una amistad 'de pana'", le dispara Naya Fácil en la cara a Almendra, quien supuestamente acusó a Tiare de ser ladrona por quedarse con un ítem no identificado que, evidentemente, no era de su propiedad.

Cuando en la grabación se escucha a Naya indicar "ni tu hija te va a querer", es el momento en que se desata todo el infierno: su interlocutora estalla en rabia y se le lanza encima para aplicar una seguidilla de golpes.

El enfrentamiento sube de nivel una vez que, segundos después, Tiare también se incorpora a la reyerta para darle a Almendra de su propia medicina.

Naya Fácil: ¿Por qué se detonó la pelea?

El rompecabezas sobre el origen de la contienda se ha ido armando poco a poco en las plataformas digitales.

Todo apunta a que la disputa se detonó luego de que Almendra hablara demás sobre Naya Fácil y Tiare, en medio de un live de Instagram.

Naya le escribió a Almendra para enfriar las cosas y para pedirle que se detuviera en su arremetida, esto al punto de amenazarla con acudir hasta su hogar para golpearla.

Como si fuese un solemne juramento, Naya Fácil posteriormente acudió hasta la morada de Almendra para resolver el entuerto tal como lo había vaticinado.

Tras la lucha, Naya Fácil apareció en un live de Instagram, donde comentó que "me da mucha lata esta situación. Pero la gente es testigo de que la Almendra en la tarde pasaba hablando de nosotros".

"Me conecté a su en vivo para aclarar las cosas y me bloqueó. Fuimos a su casa a conversar como gente decente y ella me levantó la mano a mí. Yo jamás levantaría la mano. Ella me golpeó la cara", puntualizó.