Naya Fácil debuta en la actuación en la serie web Mamones

La reconocida instagramer Naya Fácil tendrá su debut en el mundo de la actuación de la mano de la exitosa serie web inclusiva Mamones, la que tras acumular más de 2 millones de visualizaciones con sus capítulos previos, ahora iniciará un nuevo recorrido con episodios de larga duración.

La trama abordará -con risas, escenas de humor sexy y disparatados personajes- de la contingencia: la pandemia llegó a Chile y lo cambia todo. Naya Fácil se ve obligada a armar su propia pyme... ¡Pero le va pésimo! Mientras que Francesc (director y creador de la producción) se da cuenta que se siente solo y decide buscar el amor por primera vez. ¡Drama! ¡Peleas! ¡Prejuicios! ¡Acción! y Pamela Leiva... más atrevida que nunca.

El proyecto está protagonizado por el director, actor, comediante y activista LGBT Francesc Morales; la instagrammer Naya Fácil; la comediante y ex chica reality Pamela Leiva; el tik toker Dimitry Vitani; el ex integrante de Yingo Lelo; las transformistas Nina LeBlanc y Antonella Madison, entre otros.

Morales resaltó que "la serie trata sobre la soledad provocada por la pandemia. Antes lo teníamos todo y ¡paff! de un segundo a otro lo perdimos. Habla además de tomar esto como una oportunidad para hacer cosas que jamás pensaste y luchar. Está ambientada en un mundo lleno de prejuicios y donde la gente tiene un rol y a veces luchar por amor, es ir contra eso".

En tanto que Naya explicó que "llegué a este proyecto luego que Francesc me llamara. La actuación me gusta y accedí enseguida, porque me encanta realizar cosas nuevas y el proyecto está buenísimo... Ojalá que el público al verme actuar se ría mucho. Cuando yo vi la serie yo reí mucho. Para ellos será una faceta que no han visto en mí y lo que más verán serán risas".

#Mamones Capítulo 1: Escuela de Señoritos se podrá ver de forma exclusiva en el sistema Puntoticket este viernes 2 de julio a las 22:00 horas. Los pases ya están disponibles para ser adquiridos.