Naya Fácil tras su detención por participar en fiesta clandestina: "Quédense en sus casitas"

La conocida influencer Naya Fácil fue detenida la madrugada de este domingo luego de participar en una “fiesta clandestina”, transgrediendo las normas sanitarias que buscan detener el contagio del coronavirus.

Naya a través de sus redes sociales compartió con sus más de 800 mil seguidores lo ocurrido, en donde además transmitió su detención y los momentos previos como la llegada de funcionarios del Minsal que llegaron a fiscalizar.

Horas después y tras encontrarse nuevamente en libertad la influencer volvió a utilizar su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido y además compartir un reflexión para que otros no hagan lo mismo.

En uno de sus primeras stories, la joven visiblemente afectada comparte un video al aire libre señalando: ""he tenido una noche de mier.. me queda como un uno porciento, no se si donde estoy parada, no se donde put** es estoy".

“Lo único que les digo es que se queden en sus casitas, yo la he jodido durante todo este put* año… la he jodido de todas las menaras posible, no se ni donde estoy. He estado hasta presa, me soltaron hace súper poco”, señaló en su red social.

Naya Fácil