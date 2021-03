Naya Fácil admite: "Tengo que ir al psicólogo"

Naya Fácil no le ha hecho honores a su apodo en los últimos días y ha vivido múltiples experiencias que han visto con dificultad el avance de su vida. Por eso ahora aceptó: "Tengo que ir al psicólogo".

El primer incidente se vivió hace más de una semana cuando la influencer sufrió tanto bullying en redes sociales que optó por el intento de suicidio. Afortunadamente, una amiga la encontró y la llevó al hospital para que se recuperara.

Tras ello Naya logró estabilizarse y retomar su rutina, pero justo para las manifestaciones del 8M algo la llevó a pensar que sería una buena idea subirse al Monumento del General Baquedano, en el punto neurálgico de la convocatoria feminista. Acto seguido, cuando intentaba escalar, repentinamente se soltó y cayó al suelo, dándose un golpe que la dejó inconsciente y con un TEC abierto.

Ahora, comentando todos estos sucesos en el programa "Juntos por Pecadores" de Pablo Bolvarán y Adriana Barrientos, la joven reveló que pedirá ayuda para tratar su salud mental: "Este último mes he tenido bastantes crisis, he estado bastante mal".

"Por uno u otro motivo, quizás por el tema de la cuarentena, la gente está como más agresiva, más pendiente de uno. Más criticona. Y yo, la verdad, no estoy mucho acostumbrada a eso. Yo soy full amor hacia todos y a veces como que pretendo recibir lo mismo. Y ahí me equivoco, porque igual hay gente que tiene su derecho a decir, 'No, la Naya no me gusta' y esas cosas", admitió la joven, quien recientemente cumplió el sueño de someterse a una cirugía estética.

En la misma conversación, Naya indicó que "estuve con una crisis, caí al hospital, me intenté suicidar. Entonces, tengo que ir al sicólogo. La misma gente me dice, los seguidores, 'Anda el sicólogo'. Nunca he ido a uno y voy a ver qué onda, a ver si me ayuda un poco más a sentirme mejor".

Antes de concluir el diálogo, Barrientos le preguntó si tenía hijos y Naya fue categórica: "No. No pretendo tener, tampoco. De hecho, me quiero operar para no tener hijos".

"La Leona" valoró su sinceridad indicando que "es fácil ser mamá y después dejar a los niños botados”, dijo Barrientos. "¿Para qué traer a niños a sufrir de cualquier manera?", apoyó Naya.

Por otro lado, en torno a su relación con los hombres, Naya admitió que "soy súper interesada, me gusta mucho que tengan buena situación” y luego añadió que "me encantaría ser mantenida".