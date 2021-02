"Lo cumplí y aquí estoy operada": Naya Fácil se somete a importante cirugía estética y registra el proceso

La joven cantante Naya Fácil, hace unos días sorprendió al mundo por sus fotos con Jorge González, y ahora le dio un nuevo golpe a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética para aumentar su busto, procedimiento del que retrató cada uno de sus pasos.

Todo partió con los exámenes de rutina que se realizó previamente, además de probarse los implantes que ahora tiene, momentos que registró y compartió en un video que compartió este martes.

“Me vine a la clínica con mi numerito. Vengo a tomarme los exámenes, porque me voy a operar. Así que ahí les voy a estar contando más adelante, más”, indicó mientras esperaba.

Test de sangre y orina, un electrocardiograma, y una ecografía mamaria fue parte de lo que tuvo que hacerse antes de ingresar definitivamente al quirófano.

“Ando en ayunas, ando pa la cagá. Miren, me sacaron sangre, me queda un examen más y estoy lista”, comenta la influencer en otro pasaje del clip. “Tengo que hacer un examen de orina y CTM! No puedo mear”.

Todo el ajetreo previo se dio la semana pasada, a la espera de la intervención que finalmente tuvo lugar este miércoles 3 de febrero.

Aparte del registro de todo el hilo de sucesos y tener que desayunar apenas una jalea, Naya Fácil contó que la operación la iba a concretar a principios del año pasado, pero finalmente tuvo que retrasar el procedimiento debido a la crisis sanitaria.

“Todo se puede cumplir chiques. Yo tenía todo listo en esa fecha y justo llegó una pandemia que me cagó este plan y muchas cosas más”, advirtió Naya.

Pero, “como me han dicho por ahí todo pasa por algo y siendo perseverante hoy lo cumplí y aquí estoy operada”.

