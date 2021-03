"Me quieren ver bajo tierra": Naya Fácil preocupa por afligidas historias tras bullying en Instagram

La alegría que siempre caracteriza a Naya Fácil en sus publicaciones de Instagram, este martes se convirtió en una serie de preocupantes videos lamentando el bullying que está recibiendo de tres personas que la venían criticando desde hace una semana.

Por medio de su cuenta @nayafaciluu, la influencer se mostró evidentemente afectada por los agresivos mensajes que le han enviado a través de la red social. Con múltiples pantallazos evidenciaba insultos y odiosas palabras en su contra, pero además comentó que existen videos, sobre los que no aclaró su contenido, y que han sido utilizados para atacarla.

Por eso, en sus palabras Naya partió diciendo que "lo que acabo de subir son mensajes que he recibido desde hace una semana. La verdad, este es el último video que van a ver de mí. El último video en el que van a saber de mí. Es el último video en que me verán".

"Me cansé, de verdad. La gente no piensa que yo soy persona, que yo siento, que yo tengo pena. Que yo si me defiendo [es] porque estoy recibiendo estos ataques. No le he hecho nada a nadie chiquillos. Me están sacando unos videos de hace años atrás. Me cansé de la vida".

"Llegó el momento. Esta gente consiguió lo que quería. De verdad que me cansé de todo esto", recalcó.

Naya Fácil en las preocupantes historias que compartió a través de Instagram.(1)

Naya Fácil en las preocupantes historias que compartió a través de Instagram.(2)

Lo más preocupante vino cuando se refirió al bullying que le afectaba cuando era pequeña y que era algo que había superado hasta ahora. Al mismo tiempo, insinuó que iba a atentar contra su vida.

Así recordó que "cuando chica lo pasé super mal, a mí me hacían bullying, caleta, y me costó mucho salir de ahí. Muchísimo. Me hacía mierda llorando en mi casa. Ahora ni siquiera me salen las lágrimas de la pena que tengo, de la rabia que tengo".

"Tengo tanta rabia, impotencia, con estas personas que se han encargado de destruir mi vida. Son dos mujeres y un hombre que se han encargado de subir un montón de cosas mías, hueón. Me quieren ver destruida. Me quieren ver bajo tierra. Hoy día llegó el día. Yo también tengo un límite de lo que puedo aguantar las cosas. Te lo juro, tengo un límite. Y hoy día encuentro que ya no doy más".

"Lo que voy a hacer ahora es algo contra mí, contra mi vida. Me duele caleta. Me duele un montón tener que haber llegado a esto para complacer a gente. No sé qué hizo de malo. Me equivoqué como todos se equivocan. Pedí perdón, hablé con las personas. Pero ya estoy colapsada de que me estén hablando tan mal", puntualizó.

Naya Fácil en las preocupantes historias que compartió a través de Instagram.(3)

Naya Fácil en las preocupantes historias que compartió a través de Instagram.(4)

Naya Fácil fue trasladada al hospital



Las historias de Naya, que fueron compartidas alrededor de las 20:00 horas de este martes, también se viralizaron en Twitter, donde condenaron con fuerza el actuar de las personas que han atacado a la joven que recientemente lanzó su carrera musical y que había cumplido su sueño de someterse a una cirugía estética con éxito.

A eso de las 22:00 horas, otra de las cuentas de Naya, @nayafacilmoods, actualizó el estado de la joven indicando que una amiga la había terminado llevando al hospital.

Acompañando la imagen, el texto indicó: "Espero que quienes han tirado todo el odio gratuito estén conformes ������ NAYA ESTA CON TIARE ACTUALMENTE!! CUALQUIER INFO AVISAREMOS POR ACÁ �� SOLO ENERIGAS POSTIVAS !".

El mismo mensaje condenaba: "ME DAN ASCO EL PAR QUE ORQUESTÓ TODO �� AGRADEZCANLE A ELLA LO QUE SON HOY".

A ese mensaje se sumaron otras dos publicaciones, y en una de ellas también se resaltó que "GENTE DETRÁS DE LA PANTALLA HAY UNA PERSONA, HAY SENTIMIENTOS, HAY UNA HISTORIA QUE NO CONOCEN, HAY UN CÍRCULO DE PERSONAS QUE SE PREOCUPA DE ESA PERSONA!!".

"PIENSEN 2 VECES ANTES DE TIRAR MIERDA ! PIENSA 20 VECES ANTES DE INCITAR AL ODIO !!! SE QUE SALDRÁS DE ESTA Y NOS REIREMOS DE TODO �� PURAS BUENAS ENERGÍAS (MALA ONDA SE BORRA Y SE BLOQUEA)", concluye la publicación.

Las actualizaciones sobre Naya Fácil que entregaron sus cercanos en Instagram.(1)

Las actualizaciones sobre Naya Fácil que entregaron sus cercanos en Instagram.(2)

Las actualizaciones sobre Naya Fácil que entregaron sus cercanos en Instagram.(6)

¿Cómo lidiar con problemas de salud mental y bullying en Chile?



Mientras en RedGol esperamos que Naya Fácil se recupere de esta crisis, también es importante considerar que de acuerdo con datos entregados por el Minsal, los problemas de salud mental afectan a 2 de cada 10 personas en Chile. De ellas, alrededor de un 87% han experimentado discriminación.

En tanto, desde la Universidad Católica explican que el bullying se caracteriza por ser un tipo de violencia en jóvenes ejercido por los mismos pares, hasta un 85% de los escolares refiere haberlo sufrido.

Existen factores que se pueden asociar tanto a víctimas como agresores y sus consecuencias tienen relación fundamentalmente con la salud mental de los afectados.

En tanto que 1800 personas mueren al año en Chile por suicidio y por cada uno de estos, alrededor de 20 personas realizan un intento.

La misma cartera de Estado recomienda los siguientes canales de ayuda:

• Salud Responde 600 360 7777 : responde a necesidades de información de la población en múltiples materias asociadas a la salud. Específicamente para salud mental, cuenta con psicólogos para entregar orientación profesional y ayuda en situaciones de crisis.

• Fono Drogas y Alcohol 1412 : es un servicio gratuito, anónimo, confidencial y disponible las 24 horas del día de manera gratuita para personas afectadas por el consumo de alcohol y otras drogas, sus familiares, amigos o cercanos.

• Fono Orientación y Ayuda Violencia contra las mujeres 1455 : da ayuda a todas las mujeres que sufren maltrato, tanto físico como psicológico, brindándoles orientación sobre cómo solicitar ayuda, a quiénes acudir o dónde denunciar. A cargo de especialistas en violencia contra las mujeres, atiende las 24 horas del día, todos los días. Es gratis y se puede llamar incluso sin saldo en el teléfono celular.