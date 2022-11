Muchos fanáticos de Marvel tienen la tradición de quedarse a ver los créditos de la película. Es de esperarse que quienes estén ansiosos por visualizar Black Panther 2 cumplan la costumbre de siempre.

La película que se estrena el 10 de noviembre tiene a todos expectantes sobre cuántas escenas post-créditos podrán apreciar. ¿No sabes?. Te contamos los detalles.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Black Panther 2: Wakanda Forever?

Su productor Nate Moore, en conversación con Collider, confirmó que Black Panther 2 tendrá solo 1 escena post-crédito y aparentemente esta no sería una escena post-crédito como señala el nombre. Aun que no existen detalles oficiales sobre que trata, la cinta cerraría solo con una escena de mitad de créditos y no corona un adelanto sobre de lo que vendrá en el MCU en forma de escena post-créditos.

“Yo también he oído esos rumores”, dijo Moore. “Creo que el tema de la película era tal que no se sentía apropiado tener una escena post-créditos. Al igual que (Avengers:) Endgame’ se sintió como una experiencia emocional que tampoco necesitaba una escena post-créditos al final de esto. Parecía que solo queríamos contar la historia tal como fue concebida sin un bonus adicional. Entonces, desafortunadamente no hay créditos finales”.

Otras cintas estrenadas recientes como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder si han presentado las tradicionales escenas post-créditos.

Además, Moore señaló que el mostrar escenas post-créditos sería un tono no honesto para la película. “Sentimos que el final era algo poético como para luego regresar y decir , ‘Oye, hay una escena en los créditos finales’ se sentía un poco falso en cuanto a lo que estábamos haciendo”, agregó Moore en una conversación paralela con Comicbook. “Al igual que Endgame no tiene una (escena post-créditos), no parecía una película que la necesitara”.