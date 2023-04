La banda de pop surcoreano, NCT Dream tuvo un breve paso por Chile el 2022 en el Music Bank Chile, evento en el que lamentablemente no pudieron presentarse debido a que el show fue cancelado a la mitad debido a las fuertes lluvias que azotaron a la capital en noviembre del año pasado.

Han pasado meses desde el concierto y ahora la agrupación anunció una gira por Sudamérica y entre sus paradas se encuentra Chile.

Vienen a Chile

Buenas noticias reciben las fanáticas de NCT Dream y es que la banda conformada por Mark, Jae Min, Chen Le, Jeno, Ren Jun, Hae Chan y Ji Sung anunció mediante sus redes sociales la fecha para su encore show en Seúl y nuevas fechas de la gira para latinoamérica en dónde se encuentra Chile, junto con Brasil, Perú y México en la lista de países.

En concreto NCT Dream se presentará con su gira “The Dream Show 2: In Your Dream” el 6 de julio de este año, por el momento el recinto y la productora que traerá al grupo nuevamente no se ha confirmado, aunque todo indica que Noix Dreamers estará a cargo de producir el evento.

Hay que recordar que Noix es la productora que trajo el Music Bank en 2022 y posteriormente a NCT 127 este 2023, por lo tanto solo faltaría su confirmación para el show que se realizará en julio.

Junto con la confirmación de la productora y el recinto solo faltaría que se informará el valor de las entradas y la fecha de inicio de venta de los tickets.

Finalmente, menos de un año después de su primera parada en Chile, NCT Dream se reunirá con sus fanáticas en un concierto en solitario.