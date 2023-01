Excelentes noticias para las y los NCTzens de esta parte del mundo. Si no sabías de qué se tratan, pues te contamos que por fin sus seguidores chilenos podrán ver a NCT 127 en vivo. Un consuelo para las y los fans que no alcanzaron a ver la banda debido a una fuerte lluvia que canceló su presentación en el marco del festival Music Bank Chile. No dejes de leer esta nota, porque te contamos todos los detalles del concierto que dará la banda surcoreana en nuestro país.

¿Quedan entradas disponibles para NCT 127 en Chile?

Sí, quedan entradas disponibles para NCT 127 en Chile.

¿Cuáles son los precios de las entradas disponibles para NCT 127 en Chile?

Los valores de las entradas son las siguientes:

Para adquirir la compra de entradas, debes dirigirte a la plataforma Punto tícket.

Respecto al precio de los boletos. La entrada Tribuna es la más económica, ya que cuesta

$ 34.500 (precios incluyen cargo por servicio). Por otro lado, el boleto más costoso es The Link-NCTzen ($ 172.000), con tres zonas a elección en la cancha y junto a las pasarales para ver de cerca a los artistas.

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto de NCT 127 en Chile?

El espectáculo musical será el día domingo 22 de enero en el Movistar Arena.

¿Cómo llegar al Movistar Arena?

Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Movistar Arena

Según señala Moovitapp, si te diriges en bus, puedes tomar las siguientes micros:

125 302 506 509 y FLOTA TALAGANTE.

Por el contrario, si te desplazarás por metro subterraneo, debes tomar la línea 2 del Metro y puedes descender a las estaciones más cercanas como, Rondizzoni, Parque Almagro y Parque Ohiggins (la más cercana).

¿A qué hora es el concierto de NCT 127 en Chile?

El recital que muchos fans están esperando, comenzará a las 20:00 hrs. Por lo que no se espera problemas de locomoción cuando finalice el show musical.

Eso sí, estaremos atentos por si las instituciones fomenten el transporte público a deshoras en el marco del concierto.