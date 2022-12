El pasado 12 de noviembre se realizó en el Estadio Monumental el festival de K-pop Music Bank 2022 en dónde se presentarían 6 grupos de kpop y que terminó cancelado luego de presentarse solo 3 grupos del line up debido a las lluvias que se vivieron ese día en la capital.

¿A qué hora y en qué canal se transmite el Music Bank?

El 9 de diciembre TVN transmitirá el concierto del Music Bank Chile, además de esto también se emitirá la película coreana “Parásitos” del 2019 que fue altamente popular en los Oscars 2020.

En cuanto al horario de la transmisión del concierto no hay información, pero la película surcoreana será transmitida después de 24 Horas Central.

Es importante señalar que días previos al show Televisión Nacional de Chile (TVN)anunció una alianza con la cadena televisiva surcoreana KBS, lo que le permite el intercambio de contenido audiovisual entre ambos canales y con esto transmitir el concierto Music Bank Chile 2022, del programa de la cadena televisiva que cuenta con el mismo nombre, que se realizó en noviembre pero que no alcanzó a terminar debido a que fue cancelado a la mitad del show.

Las bandas de Kpop NCT Dream, The Boyz, (G)-Idle, Ateez, Tomorrow X Together y Stay C fueron los grupos que se presentarián en el concierto aunque finalmente solo Stay C, The Boyz y (G)-Idle realizaron su presentación.

Esto provocó que luego de la cancelación del show los artistas salieran al escenario a despedirse mientras las fanáticas en lágrimas miraban la escena en el estadio de Macul.

El concierto ya fue transmitido en Corea del Sur por la cadena KBS por lo tanto este viernes le toca a TVN transmitirlo por televisión abierta.