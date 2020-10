Mr. Bungle anuncia su primer show virtual global para Halloween

Mr. Bungle se reactivó con toda su potencia para volver al estudio y grabar oficialmente las canciones de su EP "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo", pero ahora también anunciaron su primer show virtual global para presentarlo en medio de la pandemia por el coronavirus.

El evento tendrá lugar en la víspera de Halloween, con un show agendado para transmitirse el 31 de octubre a las 19:00 horas GMT (16:00 horas de Chile), y que permanecerá en-demanda durante las 72 horas posteriores.

Los pases para este show ya están disponibles a través del sitio oficial de la banda, con un valor de 15 dólares (alrededor de 12 mil pesos chilenos).

"The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo" es el primer material discográfico de Mr. Bungle en prácticamente 20 años y fue recuperado con Mike Patton (voz), Trevor Dunn (bajo) y Trey Spruance (guitarra), el guitarrista Scott Ian, de Anthrax, y el baterista de Slayer, Dave Lombardo, en la formación de la banda.

Hasta ahora la banda ha presentado tres nuevos temas: "Eracist", un cover para "USA", de The Exploited, y la original "Raping Your Mind".

"The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo" debutará en las plataformas digitales el mismo día del concierto.