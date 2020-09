"Eracist": Mr. Bungle revela otra canción de su nuevo material discográfico

Mr. Bungle ya cuenta varios meses elevando la ansiedad de los fanáticos por su nuevo material discográfico y ahora nuevamente le vuela la cabeza a su público con la revelación de la canción "Eracist".

El tema es otro más de los tracks que será editado en el trabajo conocido como "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo", un material original de 1986 pero que nunca llegó a editarse como un disco sino que siempre circuló como un bootleg o material no oficial.

"Eracist" es la tercera canción en la placa que se conoce hasta ahora, después de que Mike Patton y compañía presentaron previamente un cover para "USA", de The Exploited, y la original "Raping Your Mind".

El esperado disco "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo" fue producido por Mr. Bungle y mezclado por Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Avatar) y estará disponible a partir del 30 de octubre, siendo el primer crédito de la banda en 21 años. Hasta hora el último disco se había editado en 1999 y bautizado "California".

Este es el tracklist de la placa:

1. Grizzly Adams

2. Anarchy Up Your Anus

3. Raping Your Mind

4. Hypocrites / Habla Español O Muere

5. Bungle Grind

6. Methematics

7. Eracist

8. Spreading The Thighs of Death

9. Loss For Words

10. Glutton For Punishment

11. Sudden Death