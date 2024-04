Desafiantes es la más reciente película de Zendaya estrenada en cines. Y es que la estrella de Dune y Euphoria en esta nueva producción protagoniza a una tenista. Esto porque en este nuevo papel estará sumida en el mundo del tenis profesional.

Causando polémica desde antes de su estreno, Challengers llegó a los cines de Latinoamérica este jueves 25 de abril y desde ya puedes disfrutarla en las salas de nuestro país.

¿Quiénes forman el reparto de desafiantes?

La cinta es dirigida por Luca Guadgnimo y tiene a Zendaya, acompañada de dos co-estrellas, con los que nos presenta la tan comentada cinta.

Conoce a los personajes y reparto de Desafiantes la película que ya puedes disfrutar en los cines:

Zendaya – Tashi Duncan

Zendaya como protagonista interpreta a Tashi Duncan, una tenista profesional que en el peak de su carrera debe retirarse por una lesión y convertirse en entrenadora. Casada con Art, se ve en un problema cuando uno de sus amigos y expareja, vuelve a su vida.

Mike Faist – Art Donaldson

Mike Faist interpreta a Art Donaldson, esposo de Tashi. Este mismo comenzó como un tenista aficionado, pero fue entrenado por Duncan, convirtiéndose así en uno de los mejores.

Faist tiene 32 años y es conocido por haber formado parte de West Side Story, Wildling y Pinball: The Man Who Saved the Game.

Josh O’Connor – Patrick Zweig

O’Connor interpreta a Patrick Zweig, conocido del matrimonio. Su carrera como tenista profesional ve un momento difícil por una racha de derrotas que lo tiene como uno de los peores en el mundo del deporte.

Es conocido por haber participado en The Crown como el Principe Charles. El británico tiene 33 años, y además también participó en The Durrells, otra serie inglesa.

De izquierda a derecha: Josh O’Connor, Zendaya y Mike Faist. Foto: Challengers Movie

Además de estos tres personajes principales, también forman parte de la cinta los siguientes actores: Jake Jensen, Nada Despotovich, A.J. Lister y Naheen Garcia.

¿Cuál es la sinopsis de Desafiantes?

La sinopsis oficial de Desafiantes dice lo siguiente:

“Desafiantes está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha (Mike Faist – West Side Story), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O’Connor – The Crown), su ex mejor amigo y exnovio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar“.