El pasado 29 de febrero se estrenó en los cines de Chile y Latinoamérica Dune Parte 2. La segunda parte de la aclamada película de Denis Villeneuve estrenada en 2021 que nos presentó la continuación de la historia de Paul Atreides como el Mesías en Arrakis.

Prontamente con su estreno la cinta rápidamente se transformó en la más vista a nivel mundial y ya ha sobrepasado los 200 millones de dólares de recaudación desde su estreno.

Zendaya la rompió en los cines

Una de las cosas que más se ha destacado de la película es la actuación de Zendaya como Chani. Y es que la actriz logró hacer un gran trabajo con su actuación de una joven Fremen que se enamora de Paul Atreides durante su camino en aprender las costumbres de la cultura de los Arrekanos.

Pero hay algo que llamó la atención de los asistentes a los cines que pocos notaron, que resulta ser algo tan obvio y que está presente que no muchos se dieron cuenta.

ATENCIÓN: La siguiente nota contiene spoilers de Dune parte 2, si no has visto la película, no sigas leyendo.

Cerca del final de Dune 2, Paul en su papel de Lisan al Gaib y Mesías de los Fremen ataca al Emperador Shaddam Corrino IV que llegó a Arrakis. Con esto medio que se autoproclama “Emperador”.

Aquí pide a Shaddam Corrino IV la mano de la Princesa Irulan, para así ascender al trono gracias a que la princesa no se encuentra casada. Esto sorprende a Chani, quién se encontraba junto a la demás tropas Fremen.

Chani se muestra dolida, molesta y claramente triste por las actitudes que está teniendo Paul. Con los ojos llorosos vemos que el personaje de Zendaya en ningún momento llora por más que tiene todas las ganas de hacerlo.

Lo que quizás muchos no nos dimos cuenta es que Chani no lloró porque los Fremen no creen en desperdiciar su agua. Y es que como vimos en varios pasados de la película es que en algunas ocasiones Stilgar le mencionó a Paul que no desperdiciara su agua al llorar.

Finalmente Chani suprimió sus sentimientos para no llorar y desperdiciar algo tan valioso para los Fremen como lo es el agua. ¿Te diste cuenta de esto cuándo viste Dune 2?