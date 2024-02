Estas últimas dos semanas hemos visto que se han realizado las premieres mundiales de Dune: Parte 2 en diversos países del mundo. Este jueves vimos como el elenco se tomó la ciudad de Londres y además llegó con sorpresas ya que Anya Taylor-Joy apareció en la alfombra roja, confirmando su participación en la película.

Pero eso no es todo y es que gracias a esto ya tenemos las primeras impresiones de la película de Denis Villeneuve y lo cierto es que ya la destacan entre una de las grandes películas del año.

Críticas van por la misma línea

Este jueves se levantó el embargo para los críticos de todo el mundo. Con esto ya se pueden publicar las primeras críticas de Dune: Parte 2. Finalmente pudimos ver las primeras impresiones de los afortunados que han podido verla de manera anticipada.

Nos damos cuenta de que todos han estado de acuerdo con sus comentarios y así hemos visto cómo las primeras impresiones se toman las redes sociales y crean expectativas en el público.

Steven Weintraub de Collider destacó que “No sorprenderá a nadie, pero me encantó #Dune2. Increíble realización cinematográfica. Banda sonora brillante. Todo el elenco está excelente. Mi única queja fue que desearía que fuera más larga. No bromeo. La película dura 2 horas y 40 minutos(?) y me hubiera encantado verla una hora más“.

Por otro lado Germain Lussier de Gizmodo fue por más o menos por la misma línea destacando lo siguiente: “Denis Villeneuve lo clava con #DunePartTwo, un estudio de personajes fascinante y aterrador contado a una escala de ciencia ficción gloriosamente grandiosa. Timothée Chalamet y Zendaya son INCREÍBLES, las escenas son asombrosas y el reparto eleva todo lo demás. Es genial“.

Jazz Tangcay de Variety también le dio grandes comentarios a la cinta diciendo lo siguiente: “#DunePartTwo es una epopeya gigantesca, una clase magistral de artesanía, desde la excepcional fotografía de Greig Fraser hasta la magnífica construcción del mundo de Patrice Vermette. Denis Villeneuve ha entregado su magnus opus dirigiendo una de las mejores películas de ciencia ficción para las generaciones venideras“.

Finalmente Diego Andaluz de Discussing Film destacó que la película es un logro cinematográfico. “#DuneParte2 es un logro cinematográfico monumental. Mejor que la primera parte a nivel narrativo, técnico y temático, Villeneuve ofrece una ambición mayor con la ayuda de una interpretación extraordinaria y moralmente compleja de Timothée Chalamet. El primer éxito de taquilla IMPRESCINDIBLE del año“.

Recuerda que podrás ver Dune 2 en los cines de Chile el próximo 29 de febrero, mientras que el estreno mundial está fijado para el 1 de marzo de este mismo año.