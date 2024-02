La segunda parte de Dune se estrena este mes de febrero. Por esta razón es que los actores de esta parte dos se encuentran actualmente haciendo una gira para promocionar el estreno.

Durante este 5 de febrero Zendaya junto con Timothée Chalamet además de Florence Pugh, Austin Butter y su director Denis Villeneuve estuvieron en la Ciudad de México por la gira de prensa.

Aquí dieron adelantos de lo que será el estreno que está fijado para este 29 de febrero en Latinoamérica y 1 de marzo a nivel mundial.

Zendaya se hizo viral

Esta gira de prensa permite que algunas de las reacciones de los actores se hagan virales en redes sociales, sobre todo en Tiktok. Y luego de que Florence Pugh se hiciera popular por recibir un Dr. Simi caracterizado como su personaje de Dani en Midsommar, ahora Zendaya se suma pero por su reacción a la pregunta de un periodista.

Y es que durante la alfombra roja un periodista trató de preguntarle a Zendaya “¿dónde dejaste a Spider-Man?” en inglés muy traducido directo. Entonces la pregunta fue “Where did you leave spider-man?“, pero después el mismo periodista le preguntó nuevamente, sin saber cómo hacer la pregunta, lo que provocó una confusión más grande en la actriz.

A pesar de costarle entender la pregunta logró responder diciendo que él (refiriendose a Tom Holland) probablemente se encontraba en casa en esos momentos.

Puedes revisar a continuación el video de este momento:

Debido a esto el periodista se llenó de críticas por no tener un manejo de inglés para enfrentarse a estos momentos. Pero eso no es todo y es que los comentarios del video están llenos de chistes y se destaca la buena actitud de Zendaya quien a pesar de estar confundida igual respondió la pregunta de buena manera.