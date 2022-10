Mike Patton y compañía no dejan de poner a prueba el fanatismo de los chilenos y tendrán un nuevo ritual con su público.

El debut en vivo de Mr. Bungle en Chile sigue creciendo. La banda de Mike Patton acaba de confirmar una nueva fecha en solitario para Santiago.

Al show que ya tenían agendado en el país por el Knotfest, que tendrá lugar el 11 de diciembre de 2022, en el Estadio Monumental, se le habían sumado fechas en solitario tanto en Santiago como en La Serena.

Tras 20 años de ausencia de nuevos discos, Mr. Bungle vuelve a los escenarios chilenos con su más reciente trabajo: The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo (2020).

Además, en esta oportunidad, la voz de Patton será acompañada por una banda conformada por Scott Ian, guitarrista de Anthrax; Dave Lombardo, ex baterista de Slayer, Trey Spruance (guitarra) y Trevor Dunn (bajo).

Mr. Bungle en Chile | Fechas, recintos y horarios del show

Para el 8 de diciembre se fijó la nueva fecha en que Mr. Bungle se presentará nuevamente en el Teatro Coliseo.

Esta se suma a las presentaciones ya programadas para los días 10 de diciembre en el mismo lugar; 11 de diciembre en el festival Knotfest, el cual se realizará en el Estadio Monumental; y el 13 de diciembre en el recién inaugurado Teatro Centenario de La Serena.

El nuevo show surgió tras el éxito de ventas que han tenido para sus conciertos en el país y la demanda de los fans por más entradas.

Mr. Bungle en Chile | Entradas para el concierto

Las entradas para ver a Mr. Bungle están disponibles a través de PuntoTicket, con valores de $34.500 para PLATEA ALTA y $ 46.000 para PLATEA BAJA y CANCHA.