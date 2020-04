Michael Roldán y la renovación del Así Somos: "Es una invitación a sacarnos los prejuicios y las etiquetas"

"Así Somos" volvió a las pantallas de La Red con renovados aires, gracias a la conducción de Juan Andrés Salfate, Monty Torrent y Michael Roldán. Una nueva versión del programa que se autoimpuso como meta retornar al ADN inicial de la apuesta nocturna.

Ya está claro que las teorías de la conspiración de Salfate marcarán algo de la pauta, pero estaba la duda sobre si la presencia de Roldán encaminaría las cosas hacia la actualidad farandulera, al ser el nicho en el que se movió durante ocho años gracias al desaparecido espacio conocido como "Intrusos".

¿Estará presente ese factor? Michael respondió en una conferencia de prensa remota a la que Red Gol tuvo acceso e indicó que "es difícil responder a una pregunta de manera absolutista en este minuto (...) Es mejor no decir de esta agua no beberé, esto puede suceder o no".

Michael Roldán, Monty Torrent y Michael Roldán comandan ahora "Así Somos".

Algo que complementó sosteniendo que "hoy día no está planeado un enfoque farandulero para nada en el Así Somos. Esto es un regresar al ADN del programa. Que a mí se me vincule con la farándula, sí, fueron ocho años de carrera que hice en 'Intrusos', de los que me siento tremendamente orgulloso; pero también es un súper buen momento para que me conozcan en otras áreas"

"Tengo una carrera que si bien explotó y parte muy fuerte en 'Intrusos', yo partí haciendo programas en el CDF. Tengo otra expertise en otras áreas que probablemente nadie se imagine. Este año ha sido un 2020 de harto crecimiento, este año ha sido todo distinto, me he visto enfrentado a otros desafíos", complemetó.

Si bien no se desmarca de su asociación con la farándula que lo impulsó en el mundo televisivo, Michael Roldán llama a que la gente se quite por un momento la idea que tenía sobre las nociones que tenían sobre él, para abrirse a nuevas posibilidades.

Por eso, "hago una invitación a sacarnos los prejuicios, las etiquetas, sobre que las personas vamos a ser vinculadas sólo a la farándula o sólo vamos a ser vinculados al deporte. Invito a que nos conozcan en distintas facetas, los programas están vivos".

"Así Somos está demostrando que es un programa vivo y que se está transformando en cuanto a lo que hoy día efectivamente es necesario. Hoy la gente quiere esta conversación, la está esperando y eso es lo que le vamos a entrega", remató.