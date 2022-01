El periodista Michael Roldán estuvo presente en el nuevo episodio del programa de cocina y conversación de CHV La Divina Comida, en donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral, revelando así una intensa historia de amor que lo marcó de por vida.

En el espacio también se encontraban presentes los actores Teresita Commentz, Santiago Meneghello y Javiera Hernández, quienes también compartieron distintas vivencias de sus vidas.

Cuando fue su turno de ser el anfitrión, el también conocido como "Guaguito", se refirió a su llegada a Así Somos y reveló una compleja historia de amor que vivió hace algunos años.

"Yo llegué luego del término de intrusos en 2019, para mi fue como 'chao, se me acababa la vida'. En medio del covid me invitan a ser parte de este Así Somos y a mi me costó mucho conectarme con Así Somos. Cuál es mi rol mientras se habla de objetos voladores no identificados por ejemplo, yo vengo de otro área".

Así mismo señala que su llegada al espacio se produjo en medio de un complicado momento personal. "Yo estaba en un momento de mi vida interno de mucha revolución. Venía terminando una historia de amor compleja, de lo que para mi hasta hoy día es el hombre más maravilloso que he conocido en la vida".

El comunicador agrega que inicialmente acordaron tener una relación que mantuviera la regla de no enamorarse y solamente pasarlo bien. Sin embargo, Roldán revela que él rompió ese acuerdo. "Yo rompí esa regla y me enamoré, pero además en un escenario super conflictivo. Nosotros estuvimos muchos años en una relación que nunca tuvo nombre pero además siempre fue de las puertas del departamento hacía dentro.

"Nosotros nunca tuvimos una relación pública porque él siempre me dijo "mi proyecto de vida es casarme con una mujer, tener hijos y tener una familia. Un día llegó y dé repente un día me dice 'en dos días más me caso'.

"Gracias a él descubrí que me podía enamorar de un hombre y me acuerdo que le dije 'me das rabia, me das rabia porque nosotros podríamos haber sido muy felices juntos' y él me quedó mirando y me dice 'yo también sé que habríamos sido muy felices, pero respeta la decisión que tome'", concluyó señalando.

Revisa las declaraciones de Michael Roldán a continuación.