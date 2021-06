José Luis Repenning desmiente romance con Priscilla Vargas: "Me da lata por mis compañeras, sus familias y mis hijos"

El periodista José Luis Repenning ha protagonizado varios momentos que han dado que hablar en los medios de comunicación durante la semana, Primero fue su actitud mientras conducía "Meganoticias" que llamó la atención del público y luego por su supuesto romance con su compañera Priscilla Vargas.

En el programa Así Somos de La Red, Michael "Guaguito" Roldán se comunicó con el comunicador quien aclaró el tema.

Sobre su comportamiento en el programa de noticias que llamó la atención de los usuarios y en donde se señaló que Reppenning fue sacado de pantalla y le dieron un café debido a que no se sentía bien, señaló que "todo es falso, simplemente no gustó mi forma de hacer el noticiero al parecer, pero nada más, ni me sacaron, ni me atendieron ni me dieron café. Puro, puro cahuin".

"Es lo que yo hago en los noticieros de la mañana y en el plus. Todo depende de lo que estamos hablando, Hoy por ejemplo, canté. No me moleta la crítica, pero si la mala intención".

Roldán leyendo los mensajes comentó que el solamente le consultó por los relacionado al ámbito profesional y que el periodista también, sin ser consultado por ello, respondió a los rumores sobre una relación amorosa con su compañera.

"Hasta me han vinculado románticamente con compañeras de trabajo. Ha sido muy fome. Me da lata por mis compañeras, sus familias y mis hijos", respondió el comunicador de Mega. Asimismo, reveló que está soltero.