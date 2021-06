Aseguran que Priscilla Vargas se tomó "muy mal" broma de Diana Bolocco sobre romance con Repenning

La periodista Priscilla Vargas no habría quedado muy contenta después de que este miércoles el Mucho Gusto partió con un toque de malicia y picardía, a propósito de la indiscreta broma que le lanzó Diana Bolocco insinuando que tenía un romance con José Luis Repenning.

Fue el gran tema de los sitios de espectáculos este miércoles e inevitablemente estuvo en la pauta de Me Late, donde el periodista Sergio Rojas se lanzó a contar detalles del tras bambalinas sobre las especulaciones que han surgido en torno a los conductores de Meganoticias.

"Yo entiendo que cuando surgió el rumor de ella con Repenning, habría estado muy molesta, porque ella está en el proceso de separación, ha sido bastante doloroso. Ellos tienen hijos, etc. Por lo tanto, le parecía súper desbocado que alguien lanzase este rumor. Sobre todo del mismo canal", expuso Rojas.

Y añadió: "ahora, con la broma de Diana, entiendo que... Porque Priscilla es súper buena onda, es súper fácil de tratar con ella. Pero encuentra que esto es de mal gusto. Así lo habría catalogado: como mal gusto".

Sobre dónde manifestó tal disgusto, Sergio especificó que "esto se lo ha hecho saber a su fuero interno, yo he tenido acceso incluso a ver -porque a mí me gusta hablar con propiedad, cuando yo veo-. Yo he visto conversaciones de Priscilla donde está muy molesta por la broma de Diana".