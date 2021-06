¿Acaso un nuevo romance? Diana Bolocco le tira indiscreta talla a José Luis Repenning y Priscilla Vargas

La edición de este miércoles de Mucho Gusto partió con un toque de malicia y picardía, después de que Diana Bolocco le lanzara una indiscreta talla a José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

El matinal comenzaba cuando José Antonio Neme tomó la palabra para quejarse después de que el cierre de Mega AM llegó con la canción Total eclipse of the heart, de Bonnie Tyler.

"¡No!, ¡Paren todo! porque yo no puedo permitir que en las noticias Priscilla Vargas y José Luis Repenning, que me están mirando, toquen Bonnie Tyler y acá partamos con... No...¡Necesito Total eclipse of the heart", solicitó Neme.

Entonces, irrumpió Diana para compartir el reclamo de su compañero de pantalla, para luego derivar en el sutil "palito" que les dejó caer encima a los periodistas de noticiero.

La animadora entonces procedió a explicarle al público las razones tras la ambientación romántica con esa canción en particular para despedir el noticiero.

"Es que ¿sabes por qué?", le comentó Bolocco a Neme, "porque en ese estudio hay mucho amor". Para luego añadir rápidamente "...de prensa", intentando bajarle el perfil a lo que había dicho, para luego continuar con la rutina diaria de presentar al resto de los presentes.