El periodista revelará el origen del apodo Guagüito y el giro inesperado en la particular relación que tenía con la ahora diputada.

Michael Roldán será uno de los invitados de este sábado 29 de enero en La Divina Comida, momento en el que contará no sólo el origen del apodo Guaguïto, sino que también cómo era trabajar con la ahora diputada Pamela Jiles.

El periodista abrirá el episodio describiendo la curiosa relación laboral que tuvo con La Abuela cuando eran compañeros en el programa Intrusos, de La Red.

"Un día estaba sentado en una pauta y llega Pamela Jiles a la oficina y me queda mirando la señora de pies a cabeza, y dice: yo no me voy a sentar al lado de alguien que usa peinado de futbolista, que usa las mangas arremangadas y que se llame Michael", cuenta Michael.

Así mismo, confiesa que "en ese momento te juro que a la señora la odié, era una tortura trabajar con Pamela Jiles. En algún minuto, yo digo un comentario que era un poco, a lo mejor, mamón. Entonces dice 'qué lindo el comentario del Guagüito', y de ahí quedé como Guagüito para siempre".

La Divina Comida: ¿Por qué Pamela Jiles era pesada con Michael Roldán?

Más tarde en la dinámica del programa, Roldán también expondrá las razones por las que era pesada con él y que en el fondo era por su propio bien.

"Me sentaban al lado de ella y un día ella va y le dice a la productora no quiero sentarme al lado de él, que él se siente al frente", cuenta.

En tanto, "después a las dos semanas ponte tú, Pamela se me acerca y me dijo, Guaguito yo te quiero explicar que quise que te sentarás al frente mío porque yo quiero ayudarte a crecer en la tele y quiero observarte todos los días".

Eso para también admitir: "Yo pasé de odiar trabajar con ella a tener una relación con ella que hasta el día de hoy".

La Divina Comida se emitirá este sábado 29 de enero a eso de las 22:30 horas, en Chilevisión.