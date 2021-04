Meghan Markle no asistirá al funeral del Príncipe Felipe de Edimburgo

El príncipe Harry asistirá al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, anunció el sábado un representante de la pareja; sin embargo, la duquesa Meghan Markle no podrá asistir, debido a su embarazo.

Según los informes, Markle, quería viajar con su marido, pero no recibió autorización médica para hacerlo. La pareja reside actualmente en el sur de California, después de haberse alejado de la vida real el año pasado.

El príncipe Felipe, también conocido como el duque de Edimburgo, murió el viernes a los 99 años. Más tarde, ese mismo día, Harry y Meghan lanzaron un homenaje a Felipe a través del sitio web para su organización sin fines de lucro Archwell, que decía: "En memoria de su alteza real, El duque de Edimburgo, 1921-2021. Gracias por su servicio ... lo extrañaremos mucho ".

El Palacio de Buckingham anunció el sábado que el funeral de Philip se llevará a cabo el 17 de abril en el Castillo de Windsor, en un servicio privado cerrado al público en medio de la pandemia de COVID-19.

"Si bien existe la tristeza de que el público no podrá ser parte físicamente de los eventos para conmemorar la vida del duque, la familia real pide que cualquiera que desee expresar sus condolencias lo haga de la manera más segura posible y no visitando Windsor o cualquier otro palacio real para presentar sus respetos ", señaló un portavoz a Associated Press.

Luego indicaron: "El deseo de la familia es que las personas sigan las pautas para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros".