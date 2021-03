"Le importa un carajo lo que yo estaba diciendo": Dra. Cordero recuerda incómodo momento con Martín Cárcamo

La candidata a constituyente María Luisa Cordero, estuvo invitada al programa "Las Indomables" que conducen Patricia Maldonado y Catalina Pulido, en donde recordó ciertos momentos de su paso por televisión, entre esos un incomodo momento que vivió junto a Martín Cárcamo.

La Dra. enfatizó sobre la falta de empatía que hay en la televisión, especialmente en la forma en que san a conocer las noticias lamentables: "Recién el doctor Paris y la señora moribunda, la señora (Paula) Daza, ahora están diciendo ‘aprovechamos de mandarles el sentido pésame a los familiares de los que murieron’, hace una semana lo empezaron a decir ¡sean más compasivos poh chiquillos! no se queden en las cifras”, comentó.

A lo que Catalina Pulido agrego: "yo veo a la Sole Onetto, a la Constanza Santa María leer unas noticias terribles y no se inmutan(...) No sé si les enseñarán a no tener emociones, no tengo idea, pero a mí también me choca que no les pase nada“, comentó.

Tras esto, la doctora recordó una participar situación con Martín Cárcamo: "Yo trabajé en el Bienvenidos en Canal 13, el señor Cárcamo ‘doctora, defina depresión’, yo me acomodé, dije ‘oh, me dieron bola, voy a hablar como psiquiatra, qué bien. ‘la depresión es un cuadro que se caracteriza… ‘silencio doctora, vamos a comerciales’, y él estaba mirando si habían likes en su celular" reveló.

"Le importa un carajo lo que yo estaba diciendo, estaban preocupados si les caía bien o no a la galucha del teléfono”, concluyó señalando Cordero.