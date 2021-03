"Que no ande mintiendo" Dra. Cordero se refiere a la salida de Pamela Díaz del Café Concert "Las indomables"

La doctora María Luisa Cordero fue invitada al programa "Juntos por Pecadores", que se trasmite a través de Farala Tv y es conducido por Adriana Barrietos y Pablo Bolvarán, en donde se refirió a la salida de Pamela Díaz del Café Concert "Las Indomables".

La candidata a constituyente señaló los verdaderos motivos por los que la panelista del Me Late salió del proyecto.

Según indicó la Dra, la Fiera se habría ido del programa para ingresar a "Pareja Perfecta" de Canal 13. “Pamela Díaz, ella no se fue de Las Indomables porque yo seguía en Las Indomables, ella se fue porque le ofrecieron irse a ganar más plata al reality del 13, así que que no ande mintiendo que se fue ‘porque la vieja me caía mal’“, enfatizó María Luisa.

“¡Mentira! sino pregúntenselo a Patricia (Maldonado), ella se fue porque se fue a trabajar al reality del 13 y ganaba una millonada, una porrada de plata, no por culpa mía, así que no me meta a mí en sus cositas”, manifestó" Indicó Cordero.

Luego agradeció la oportunidad de clarificar la situación. "Gracias por permitirme aclarar", concluyó. La Fiera ingresó al reality el año 2012 en donde fue la novena eliminada tras 55 días de encierro.