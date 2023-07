Este martes se dieron a conocer los graves calificativos con los que la diputada Maria Luisa Cordero (RN) se refirió al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien fue tachado de “pervertido”, “gordito” y “asqueroso”.

Las duras palabras de la diputada Cordero causaron indignación

Los comentarios de la diputada se llevaron a cabo en un programa en el que participa de radio El Conquistador, instancia en que Cordero lanzó fuertes calificativos al secretario de Estado por su orientación sexual .

“La queja contra Ávila es una incitación a la precocidad sexual (…) yo que soy católica, me hago parte. Creo que le firmé la ley a ella, porque me parece que es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro de Educación que debería estar llorando en la noche porque hay niños que no saben leer y están en cuarto básico, está preocupado de la incitación a la sexualidad, y que tenga activo y reactivo el clítoris”, comenzó mencionando Cordero.

“Si no fuera ministro de Educación yo ya había solicitado que lo metan preso por incitación a la precocidad y la perversidad sexual infantil”, refiriéndose al Ministro Ávila y quien también lo calificó de “pervertido”.

Por otra parte, se refirió a Ávila como un “gordito enfermo del hígado, con la bilirrubina hasta el tope”.

¿En qué está la Acusación Constitucional en contra del Ministro Ávila?

Durante esta jornada se dio a conocer que la comisión revisora rechazo el informe de la acusación constitucional y por consiguiente se enviará un informe negativo al libelo que se votará este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El comité, formado por cinco diputados, enviará un informe no vinculante recomendando a la Cámara que rechace la acusación.

Conoce quiénes votaron a favor y en contra