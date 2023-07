La diputada María Luisa Cordero, más conocida popularmente como doctora Cordero, continúa ejerciendo con normalidad su labor como parlamentaria a pesar de haber sido desaforada el pasado 8 de junio, lo que ha causado confusión en muchas personas.

¿Por qué la Doctora Cordero sigue en el Congreso pese a estar desaforada?

Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío, la doctora Cordero puede seguir trabajando en el Congreso, ya que su defensa apeló a la Corte Suprema la decisión de la Corte de Santiago, y mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre el desafuero, la diputada no está desaforada y, por lo tanto, no ha perdido sus derechos como parlamentaria.

De esta manera, mientras no exista la definición de la Corte Suprema, la doctora podrá seguir participando de las sesiones en el hemiciclo, y votando sobre los diferentes proyectos que ahí se discutan.

¿Por qué fue desaforada la doctora Cordero?

La diputada Cordero fue desaforada por haber puesto en duda la condición de no vidente de la senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en 2019, durante el Estallido Social.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega ”, fueron las declaraciones de la parlamentaria en la polémica entrevista con radio El Conquistador.

“Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país , a quemar los metros”, agregó Cordero.

Estos comentarios llevaron a que Campillai iniciara acciones legales por injurias contra la parlamentaria, lo que terminó con el desafuero aprobado por la Corte de Apelaciones.