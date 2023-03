“Es mi forma de ser”. La diputada María Luisa Cordero (IND – RN) justificó su ataque a la senadora Fabiola Campillai. La representante de Renovación Nacional se negó a ofrecer disculpas a la agredida, a quien acusó, de manera insólita, que “no es totalmente ciega” y que –supuestamente– “tiene un ojo que le funciona” y, además, insistió en sus declaraciones.

Durante esta mañana, la expulsada del Colegio Médico se refirió a la polémica en Chilevisión, en dónde señaló que sus declaraciones se deben a su “forma de ser, genio y figura hasta la sepultura”.

“No puedo hablar como chilena hipócrita, tengo genoma español, de un campesino del norte de España que tienen el máximo desparpajo. Eso es genético”, justificó la parlamentaria de derecha.

Además, reiteró que la senadora Campillai –según su criterio– puede ver. Es “un diagnóstico médico”, de acuerdo a sus palabras. Las declaraciones de Cordero son consideradas como “violentas”, “inhumanas” y “revictimizantes” por casi todos los sectores políticos, incluyendo a su compañera de bancada RN, Paulina Núñez.

“¿Cómo voy a ofrecer disculpas de un diagnóstico? Los médicos no podemos pedir disculpas por un diagnóstico. Yo dije ‘ella no es ciega, tiene un ojo que mantiene la visión’. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y no una manga de cobardes acomodaticios como lo son, dirían ‘oye qué bueno que mantiene la visión en un ojo’”, prosiguió.

Cabe recordar que la senadora Campillai quedó ciega y además perdió el gusto y olfato luego que, en 2019, Carabineros le disparan una bomba lacrimógena en el rostro mientras esperaba locomoción colectiva para ir a su trabajo. El ex funcionario policial Patricio Maturana fue declarado condenado a 12 años de prisión por el delito.