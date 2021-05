"Lloré por Lucila Vit": Mario Velasco confiesa días de sufrimiento tras terminar con la modelo fit

Mario Velasco se sinceró sobre el periodo de sufrimiento que vivió tras poner fin al pololeo que tuvo con la modelo fit Lucila Vit.

La confesión del animador se dio en medio de una de las recientes conversaciones en el programa Zona de Estrellas, cuando conversaban justamente sobre el pololeo de Lucila Vit y el ex futbolista Rafael Olarra.

"¿Usted tuvo algo con ella?", interrogó Vasco Moulián a Velasco. Ante lo que el Anfibio respondió: "pololeamos como dos años, antes de entrar a Yingo".

Luego, el animador procedió a lanzarle flores a su ex: "en todas las épocas es simpática la Lucila, un amor de persona. Lucila es una chica tremendamente deportista, súper trabajadora. Tuve el honor, digo el honor, de conocer a su familia en Rosario".

"Viajé un Año Nuevo a Rosario y tuve la suerte de conocer a su papá, que es un encanto, su mamá divina, su hermana increíble", relató.

Sobre la relación de Vit con el ex futbolista, Velasco aseguró que "yo estoy muy contento y muy tranquilo. He revisado fotos de esa época, que tengo de esa época".

"¿A usted lo patearon?", lanzó Moulián, metiendo el dedo en la herida. "Flor de PLR", admitió Velasco.

"¿Sabes qué pasa? Se nos dio la posibilidad de entrar a trabajar en la tele a los dos juntos en Yingo", aportó Mario.

Y amplió su perspectiva postulando que "mi currículum antes de la tele, yo trabajaba en una agencia de modelos con María Laura Donoso. Entonces tenía la suerte de conocer a niñas muy lindas y que en el tiempo se fueron haciendo conocidas".

"Y así venía hace un rato con la relación. Y el día que entramos, el día que Yingo sale al aire por primera vez, ese día nosotros terminamos la relación. No volvimos nunca más", reveló.

"Yo sufrí mucho", admitió el Anfibio. "Por supuesto que lloré por Lucila Vit. Fue complicado. Pero ojo, eso de uno hacer el mea culpa, de decir 'chuta, ¿cuánto pasó por mí que esta relación haya terminado…?'".

Y continuó: "lo que sí puedo decir es que cada vez que me he encontrado con Lucila, que ha sido por trabajo, por ejemplo nos ha tocado animar el Miss Reef juntos, o trabajar para algunas marcas, o que me haya tocado hacer algo, cada vez que me ha tocado estar con ella, la mejor de las ondas".

"Es muy buena onda, piola, simpática. Uno pudiese decir, y estos son los prejuicios, o tal vez de la experiencia que uno va agarrando en la vida, pero las argentinas no te dan mucha pelota así de entrada. Entonces una persona tan linda, argentina, debe ser medio pesadita. Y todo lo contrario", concluyó.